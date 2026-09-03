El Niño, allarme Onu: “Diventerà molto intenso. Pianeta è in grave pericolo per clima”

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L’Onu lancia l’allarme sulla situazione climatica. Il segretario generale Antonio Guterres ha ammonito: il fenomeno El Niño “di proporzioni gigantesche” sta facendo precipitare il pianeta in una “zona di pericolo” del clima estremo. “El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. La scienza non lascia spazio a dubbi: il pianeta si trova in acque inesplorate, e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme”, ha affermato Guterres. L’agenzia Onu per il clima stima che El Niño è destinato a diventare “molto intenso” ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.













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