DI BATTISTA OPERATO A CUBA, RIENTRO IN ITALIA RINVIATO

Alessandro Di Battista è stato operato a L’Avana e il suo rientro in Italia, inizialmente previsto per oggi, 5 settembre, è stato rinviato a data da destinarsi. La notizia è stata comunicata dall’associazione Schierarsi, fondata dall‘ex deputato del Movimento 5 Stelle, con una breve nota condivisa anche sui canali social di Di Battista. «Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti», si legge nel messaggio