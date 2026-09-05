DI BATTISTA OPERATO A CUBA, RIENTRO IN ITALIA RINVIATO

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Alessandro Di Battista durante la trasmissione televisiva 'Porta a porta' in onda su Rai Uno, Roma, 29 gennaio 2019. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
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