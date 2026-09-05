Domani a Villaricca il Sesto Memorial Rosario Schiattarella: calcio, amicizia e memoria

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Sarà una giornata all’insegna del calcio, dell’amicizia e del ricordo quella in programma domani a Villaricca, dove si terrà la sesta edizione del Memorial Rosario Schiattarella, dedicato al calciatore scomparso nel 2021.

L’appuntamento si svolgerà allo Sport Village Academy, con inizio alle ore 9. Quest’anno la manifestazione si sposta a Villaricca a causa dell’indisponibilità della struttura di Qualiano, messa da sempre a disposizione dall’amministrazione comunale per ospitare il Memorial.

L’iniziativa, organizzata dagli amici e familiari di Rosario, continua così nel segno della tradizione e dell’affetto per un calciatore molto conosciuto nel calcio dilettantistico dell’hinterland a nord di Napoli. Schiattarella ha vestito per anni anche la maglia del Marano, città in cui risiedeva.

Alla manifestazione sarà presente anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale i Qualiano, con il sindaco Raffaele De Leonardis, l’assessore Salvatore Onofaro e il consigliere Ventura Cerqua.

Una giornata in cui il calcio diventa ancora una volta occasione di incontro, amicizia e condivisione, per mantenere vivo il ricordo di Rosario attraverso la passione di chi gli ha voluto bene.













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