Bimbo di due anni del Salernitano ingerisce solvente, è grave. Ora è ricoverato a Napoli

Il piccolo, le cui condizioni sono gravi, era stato inizialmente portato al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Dopo le prime cure, i medici hanno disposto il trasferimento a Napoli. Il bambino è stato trasportato in elicottero nel corso della serata, con il mezzo decollato dal campo sportivo “Medici” di Polla.

Il piccolo è ricoverato e il suo quadro clinico è seguito dai sanitari, anche in considerazione della tossicità della sostanza ingerita. Secondo quanto si apprende, l’episodio sarebbe avvenuto in un momento di distrazione dei genitori.