Marano, San Ludovico d’Angiò: dal 1 novembre arriva don Salvatore Melluso

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Cambio alla guida della chiesa di San Ludovico d’Angiò a Marano. Dal prossimo 1° novembre, infatti, sarà don Salvatore Melluso a prendere il posto di don Ciro Russo alla guida della parrocchia.

Melluso, oggi parroco nella chiesa di piazza Ottocalli a Napoli, conosce già bene la realtà di San Ludovico: diversi anni fa ha infatti ricoperto l’incarico di viceparroco proprio nella parrocchia maranese.

Don Ciro Russo, come anticipato nei giorni scorsi in esclusiva da Terranostranews, lascerà invece Marano per trasferirsi a Procida, dove sarà chiamato a svolgere il suo nuovo incarico pastorale.

Il passaggio segnerà dunque un nuovo capitolo per la comunità di San Ludovico d’Angiò, che si prepara ad accogliere un sacerdote che ha già avuto modo di conoscere da vicino il territorio e i suoi fedeli.













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