Inter-Napoli, Allegri alla vigilia: «Nerazzurri favoriti per lo scudetto»

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«Inter-Napoli ancora una sfida scudetto? Capisco che qui si vive un po’ di esaltazione e depressione, ma alla fine siamo solo alla terza giornata. Siamo dispiaciuti per la sconfitta col Como ma deve regnare l’equilibrio. Mancano ancora tante partite e poi dobbiamo cominciare la Champions. Siamo in una fase dove la squadra deve migliorare fisicamente e domani è una bella partita». Così Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di domani del Napoli in casa dell’Inter.

«Come sta Vergara? Era entrato col Genoa ma dare troppe responsabilità ad Antonio bisogna andarci piano. Domenica ho fatto una scelta diversa. Domenica è rimasto in panchina ma non è detto che domani non possa entrare», ha detto ancora il mister degli azzurri.

«Giocare in quello stadio è sempre bello. È sempre Inter-Napoli, due squadre che hanno sempre battagliato tra di loro, si sono divise gli scudetti. Dobbiamo essere all’altezza facendo una bella prestazione tecnicamente. Sono partite che non finiscono mai». Così Allegri ha presentato la supersfida di domani sera.

«L’Inter è la vera favorita per lo scudetto – ha proseguito il mister degli azzurri in conferenza stampa – Noi dovremo essere più attenti. Potevamo evitare i due gol con il Como, vanno presi in modo diverso. Gli avversari devono fare qualcosa in più per batterci. Ad inizio stagione le partite sono sempre strane, ma domani ci sarà più attenzione. McTominay e Giovane? Durante la stagione capitano gli infortuni. Abbiamo preso la decisione con McTominay perché mancano quattro partite. Stessa cosa per Giovane. Dopo la sosta si giocheranno nove gare, quindi meglio averli fermi ora», ha concluso Allegri.













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