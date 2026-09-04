Marano, il Comune prepara una giornata di festa al Ciaurro: musica, sfilate e animazione per adulti e bambini

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Una giornata di festa per riportare cittadini e famiglie negli spazi pubblici della città. È quella che il Comune di Marano sta organizzando per sabato 26 settembre, al Ciaurro, con un programma che si svilupperà nell’arco dell’intera giornata e che nei prossimi giorni sarà presentato nei dettagli.

La mattinata sarà caratterizzata da sfilate e momenti musicali, con iniziative pensate per coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, nella villa comunale, spazio invece all’animazione dedicata ai bambini, con attività e momenti di intrattenimento per le famiglie.

La giornata proseguirà poi in serata. Dalle 20.30-21 circa è prevista un’animazione musicale che trasformerà gli spazi della città in una sorta di discoteca all’aperto, con musica e intrattenimento fino a sera.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Marano e punta a creare un momento di aggregazione e socialità, offrendo alla cittadinanza un’occasione per vivere la città anche attraverso eventi e attività rivolte a diverse fasce d’età.

Il programma completo, con orari, luoghi e iniziative previste, sarà reso noto nei prossimi giorni. Per il momento, l’amministrazione sta definendo gli ultimi dettagli dell’organizzazione.

Nel Ciaurro proseguono gli interventi

Intanto proseguono anche gli interventi di manutenzione all’interno del Ciaurro, con lavori che stanno interessando alcune strutture presenti nell’area.

Un’attività che si inserisce nel più generale tentativo di restituire maggiore decoro e funzionalità agli spazi pubblici della città. Tra le aree che negli ultimi anni sono state più volte al centro delle critiche dei cittadini c’è proprio la villa comunale di Marano, a lungo segnalata per condizioni di degrado e per la necessità di interventi di manutenzione e di videosorveglianza.













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