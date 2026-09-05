Marano. Asilo nido comunale alla Chiesa, svolta positiva per le famiglie che chiedevano continuità per i loro bimbi. Entreranno, altri beneficeranno di voucher finanziati dall’ente cittadino

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Si aprono nuovi spiragli per le famiglie – dopo le sollecitazioni di Terranostranews – escluse dalla graduatoria dell’asilo nido comunale alla Chiesa di Marano, gestito dalla cooperativa Giglio di Giovanni Tagliaferri. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, legate anche all’assenza nel bando comunale di un criterio specifico per garantire la continuità ai bambini già frequentanti, arrivano novità sul fronte delle ammissioni.

Con lo scorrimento della graduatoria, circa il 90% dei bambini che hanno già frequentato il nido e sono in continuità potrebbe rientrare. Almeno quattro, in particolare, sarebbero tra quelli che potrebbero beneficiare dello scorrimento.

Per chi dovesse comunque rimanere fuori, il Comune starebbe valutando una soluzione alternativa: voucher per l’iscrizione presso nidi privati, sostenuti attraverso un finanziamento comunale.

L’obiettivo dei commissari e della cooperativa che gestisce è garantire una risposta a tutte le famiglie interessate, cercando di evitare che i bambini già inseriti nel percorso educativo possano interrompere la loro esperienza. Una soluzione che potrebbe contribuire a superare le criticità emerse nei giorni scorsi e a tutelare, soprattutto, la continuità educativa dei più piccoli.













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