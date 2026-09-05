Marano, malore al supermercato davanti al figlio di 10 anni: il padre soccorso dal personale e poi dal 118. Ora è salvo e il bambino torna per dire grazie

Condividi

Visite: 1.770

87 Visite

Prima la paura, poi la corsa in ospedale e infine il sollievo. È una storia che poteva avere un epilogo drammatico quella accaduta ieri in un supermercato di via del Mare, a Marano, dove un uomo di 51 anni è stato colto da un improvviso malore mentre faceva la spesa insieme al figlio di appena dieci anni.

L’uomo si è sentito male all’interno del market e in pochi istanti sono stati momenti di panico. Il bambino, spaventato, ha assistito alla scena e ha iniziato a piangere. Attorno al padre si sono immediatamente mobilitati il proprietario del supermercato e alcuni dipendenti, che gli hanno prestato assistenza e sono rimasti con lui in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sono stati minuti interminabili. Il personale del market ha fatto tutto il possibile per aiutare il 51enne, mentre nel supermercato cresceva la preoccupazione per le sue condizioni.

L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Giugliano, dove i medici hanno accertato la necessità di intervenire chirurgicamente. È stato sottoposto a un’operazione durante la quale gli sono stati applicati dei bypass.

L’intervento è riuscito e oggi la notizia che tutti speravano di poter ascoltare: il 51enne è fuori pericolo.

Ma la storia non finisce in ospedale. C’è un altro momento che ha colpito particolarmente chi era presente: il bambino è tornato al supermercato. Questa volta non c’erano paura e lacrime, ma un semplice gesto di riconoscenza. Il piccolo ha voluto tornare per ringraziare personalmente il proprietario e i dipendenti che avevano aiutato il papà nei momenti più difficili.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti