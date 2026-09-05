PAZZA INTER, CHE RIMONTA: 3-2 AL NAPOLI

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Messaggio per tutti gli interisti. Se avete rinunciato all’ultimo aperitivo dell’estate per venire a San Siro o starvene sul divano con l’aria condizionata a palla e una birra ghiacciata, avrete qualcosa di cui vantarvi: esserci stati. Il concetto di “pazza Inter” si tramanda di generazioni, attraversa estati, inverni e primavere e bussa sulle spalle dei tifosi a cadenza più o meno regolare. I nerazzurri vanno sotto di due gol col Napoli, fiaccati da Politano e Hojlund, e poi rimontano a modo loro, con grinta e coraggio: Lautaro, Thuram e ancora Lautaro (3-2). Tutti sotto la nord, tutti nella ripresa, un tris di emozioni pure con un suo manifesto: Cristian Chivu in campo dopo il tris del capitano. Prima di andare a festeggiare coi suoi, ha dato un paio di indicazioni a Calhanoglu con una freddezza da leader. Un messaggio a Mourinho e a tutto il Real Madrid.