Emma Bonino ricoverata a Roma: è in condizioni critiche

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Emma Bonino ricoverata a Roma. La leader di +Europa oggi 7 settembre, intorno alle 18, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santo Spirito. Fonti sanitarie riferiscono che «è in condizioni critiche».

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