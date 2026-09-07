ItaliaPolitica & Palazzo Emma Bonino ricoverata a Roma: è in condizioni critiche Da redazione - 7 Settembre 2026 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Condividi Visite: 174 16 Visite Emma Bonino ricoverata a Roma. La leader di +Europa oggi 7 settembre, intorno alle 18, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso, il più grave, all’ospedale Santo Spirito. Fonti sanitarie riferiscono che «è in condizioni critiche». © Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews Fascinated Happy Sad Angry Bored Afraid Commenti