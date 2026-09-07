Scambio di salme all’obitorio: salta il funerale. “Abbiamo cremato la persona sbagliata”

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La salma del padre, morto a 87 anni giovedì scorso, scambiata all’obitorio di Careggi con quella di una donna, e cremata. Un errore appreso dai familiari poco prima che fosse celebrato il funerale, quando in chiesa erano già arrivati parenti e amici. Il fatto è accaduto a Firenze secondo quanto riporta oggi La Nazione. Bernardo Bonazzi, il figlio dell’87enne, riferisce il quotidiano, ha ricevuto una telefonata dieci minuti prima delle esequie nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi: “Venga urgentemente nei nostri uffici, dobbiamo comunicarle una cosa importante”. Si è così recato alla Fratellanza Militare, in piazza Santa Maria Novella, dove ha scoperto che la salma del padre Leonardo il giorno prima all’obitorio era stata scambiata con quella della donna. “Mi hanno detto che il babbo era stato cremato per sbaglio, non volevo crederci – le sue parole -. A quel punto la Fratellanza Militare ha chiamato i servizi cimiteriali del Comune per capire cosa fosse accaduto e poi mio cugino ha avvertito i carabinieri”.













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