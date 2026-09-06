Due spettatori morti nel rally di Monte Erice a Trapani per un’auto fuori strada, feriti pilota e navigatore

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Tragedia durante la 68° cronoscalata Monte Erice, nel Trapanese. La competizione è stata fermata dopo un grave incidente avvenuto a metà del percorso, in corrispondenza della postazione 9, quando una vettura impegnata nella competizione è uscita di strada, travolgendo alcune persone.

Il bilancio è di due giovani vittime di cui una è deceduta dopo essere stata trasportata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Avevano 18 e 20 anni e uno dei due era un commissario di gara.

Altre due persone sarebbero rimaste ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per prestare soccorso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’auto coinvolta è la Peugeot 308 TCR numero 54, guidata da Marco Nicoletti. L’incidente è avvenuto durante la gara, iniziata questa mattina, e ha provocato l’immediata sospensione della competizione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e il direttore di gara per prestare assistenza ai feriti e avviare gli accertamenti sulla dinamica.

La Monte Erice, organizzata dall’Automobile Club Trapani, è una delle storiche cronoscalate siciliane, quest’anno è arrivata alla 68° edizione ed era valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna, il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e il tricolore auto classiche. Gli iscritti erano 260 equipaggi, con 153 vetture moderne e 107 storiche.













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