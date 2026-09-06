La puntata di Report su Renzi in autogrill? Grazie a una soffiata degli 007. Ranucci e il rapporto con i servizi segreti

Condividi

Visite: 25

134 Visite

Giuseppe Conte aveva visto il video dell’incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini prima di Report. A rivelarlo in esclusiva a Il Giornale è un uomo del mondo degli 007. Che conferma quanto per troppo tempo si è tentato di tacere: il filmato dell’Autogrill era nelle mani del leader del Movimento 5 Stelle quando era ancora presidente del Consiglio, quando deteneva anche la delega sui servizi segreti. È questo il nuovo tassello che arriva direttamente da uno dei protagonisti della storia e che riporta indietro le lancette al cuore della crisi del Conte II. La vicenda comincia il 23 dicembre 2020, nel parcheggio dell’Autosole di Fiano Romano.

È lì che Renzi, in quelle settimane impegnato nello scontro politico che di lì a poco avrebbe portato alla caduta del governo Conte, incontra Mancini, allora dirigente del Dis e uno dei volti più appetibili per le future nomine dell’intelligence italiana. I due si parlano per 14 minuti. A riprendere l’incontro è una professoressa che si trova nell’area di servizio e che poco prima aveva chiamato il marito: con il cellulare realizza due video e tredici fotografie. Quelle immagini arriveranno mesi dopo a Report, che le trasmetterà il 3 maggio 2021, trasformando l’incontro in uno dei misteri politico-mediatici più discussi degli ultimi anni. Qui la cronologia diventa centrale. Perché quelle immagini, secondo quanto confermato dalla nostra fonte dell’intelligence, sarebbero state portate in visione a Conte prima delle nomine dei nuovi vertici dei servizi, avvenute a fine gennaio e quindi prima del 13 febbraio 2021, giorno dell’insediamento di Mario Draghi. Dunque, molto prima del 3 maggio, quando Report le mostrò agli italiani. Ma perché a trasmetterle fu proprio Sigfrido Ranucci? Perché l’allora uomo dei servizi Carlo Parolisi (colui che identificò Mancini per Report) chiamò Ranucci il 27 aprile? Secondo la versione ufficiale, lo fece per aiutare a dare un volto allo 007. Ma, stando ai tabulati, è impossibile che si trattasse solo di quello: perché fu Parolisi che chiamò Ranucci, non il contrario.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti