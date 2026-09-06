Qualiano, disagio trasporto pubblico. Il sindaco Raffaele De Leonardis: “I miei cittadini penalizzati. Dopo la lettera in Regione resto ancora in attesa di un incontro”

“I cittadini e i pendolari di Qualiano stanno affrontando da settimane un forte disagio determinato delle criticità che riguardano il sistema del trasporto pubblico locale. Con la ripresa delle attività, dopo la pausa estiva, le difficoltà nel raggiungere soprattutto scuole, università, luoghi di lavoro e strutture come gli ospedali di Napoli non solo non sono diminuite ma rappresentano motivo di forte preoccupazione tra chi utilizza i mezzi pubblici per i propri spostamenti. I collegamenti verso Napoli e i Comuni limitrofi sono a singhiozzo e i tempi di attesa sono lunghissimi. ”: è quanto sottolinea il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis che il 27 luglio, si è fatto portatore delle preoccupazioni dei propri concittadini affidando ad una lettera inviata all’assessore regionale ai Trasporti, Mario Casillo, e alla direzione generale per la mobilità della Regione Campania una richiesta di incontro urgente per mettere sul tavolo gli ostacoli riscontrati dagli utenti. Un incontro che non è stato ancora convocato.

“Gli spostamenti quotidiani verso Napoli e le aree limitrofe – ha scritto il sindaco De Leonardis nella nota inviata il 27 luglio scorso – sono ormai diventati estremamente complessi e penalizzanti. Una situazione che si è ulteriormente aggravata dalla temporanea inaccessibilità delle stazioni della Linea 1 della Metropolitana di Piscinola, Chiaiano e Frullone oltre che per i perduranti problemi strutturali sulla linea dovuti alla galleria di Agnano EAV. Un disagio acuito anche dalla chiusura della tratta ferroviaria RFI Villa Literno – Campi Flegrei”.

“Una condizione di isolamento che vanifica tutti gli sforzi compiuti dall’amministrazione comunale per favorire l’attivazione di un collegamento diretto tra Qualiano e la zona ospedaliera di Napoli, avvenuto all’inizio dell’anno. Ecco perché – ha proseguito il primo cittadino – è quanto mai necessario accendere i riflettori sulle necessità della comunità che ho l’onore di rappresentare, prima che anche con l’avvio dell’anno scolastico la situazione possa diventare ulteriormente pesante. Ci fa piacere sapere che l’assessore regionale ai trasporti sarà sul nostro territorio mercoledì 9 settembre quando parteciperà ad incontro che avrà come argomento proprio il sistema dei trasporti nella nostra area. Sono certo che per quella data avrà già avuto modo di leggere la nostra sollecitazione, datata 27 luglio 2026, e che fornirà soluzioni e proposte per risolvere il gap di mobilità che interessa la popolazione residente”.

“Nell’attesa che si risolvano i problemi strutturali – prosegue poi l’assessore Tommaso Picascia – potrebbe essere attivato un servizio navetta oppure potrebbero essere potenziate le linee su gomma già esistenti che non riescono però ad assorbire la domanda da parte dell’utenza”

“Ogni giorno – evidenzia il consigliere comunale Antonio Sgariglia – raccogliamo le lamentele e le richieste di aiuto da parte di lavoratori, studenti e cittadini, costretti a lunghe attese e viaggi estenuanti che in questi giorni sono ulteriormente aggravati dalla morsa del caldo in cui è stretto il nostro territorio”.

“Gli standard di vivibilità in un territorio a dimensione di cittadino – conclude poi il sindaco De Leonardis – si misurano con i servizi erogati e la soddisfazione dei diritti delle persone: quello alla mobilità rappresenta sicuramente una priorità”.