Sesto Memorial Rosario Schiattarella, a Villaricca amici e familiari si sono ritrovati nel suo ricordo: vittoria del Grazzanise ai rigori

Condividi

Visite: 53

38 Visite

Familiari, amici e di quanti hanno condiviso con lui la passione per il calcio. Al Memorial hanno partecipato numerosi ex compagni di squadra, amici e, naturalmente, i familiari di Rosario: la moglie, le figlie e i nipoti, riuniti ancora una volta per ricordarlo attraverso lo sport che tanto amava.

Sul terreno di gioco è stato il Grazzanise ad avere la meglio sul San Rocco, la storica squadra di Rosario, al termine di una combattuta sfida decisa ai calci di rigore. Un epilogo emozionante che ha aggiunto ulteriore intensità a una manifestazione il cui vero protagonista resta il ricordo di Rosario.

Come ogni anno, non è mancata la vicinanza dell’Amministrazione comunale di Qualiano, che da sempre sostiene il Memorial. Presenti alla manifestazione il sindaco De Leonardis, l’assessore Onofaro e il consigliere Cerqua, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno che l’amministrazione continua a garantire all’iniziativa.

La sesta edizione si è svolta quest’anno allo Sporting Village di Annino Picascia, a Villaricca, che ha ospitato squadre, amici e familiari per una giornata all’insegna dello sport e della condivisione. L’appuntamento è già proiettato al prossimo anno: il Memorial tornerà a Qualiano, dove la manifestazione ha costruito negli anni un legame speciale con la comunità.

Al termine delle gare sono stati premiati tutti i partecipanti, in un momento di festa e condivisione che ha chiuso una giornata importante per tutti coloro che continuano a custodire il ricordo di Rosario.

Il Sesto Memorial Rosario Schiattarella ha confermato ancora una volta che il modo più bello per ricordare una persona è ritrovarsi insieme, coltivando le passioni che l’hanno accompagnata nella vita. Rosario non c’è più, ma il suo nome continua a vivere sui campi di calcio, tra gli amici, nella sua famiglia e in una comunità che non lo ha dimenticato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti