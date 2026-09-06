Lavitola sfrattato dalla compagna: «Non lo voglio più né a casa né al ristorante»

Condividi

Visite: 0

24 Visite

Una rottura improvvisa scuote la vita privata e professionale di Lavitola. La compagna avrebbe deciso di interrompere la relazione dopo aver scoperto la presenza di un’altra donna, chiedendogli di non farsi più vedere né nell’abitazione né al ristorante.

La decisione avrebbe avuto conseguenze anche sul piano lavorativo: Lavitola non potrà più occuparsi delle attività per la società Baires, legate al ristorante Cefalù. Una vicenda che, tra crisi sentimentale e ricadute professionali, segna una nuova svolta nella sua vita.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti