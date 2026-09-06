Campi Flegrei, UIL e UIL Scuola Campania in piazza a Pozzuoli per la sicurezza e il diritto allo studio

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Presidio unitario, il 9 settembre prossimo, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, in Piazza della Repubblica a Pozzuoli, a sostegno di docenti, personale ATA, studenti e famiglie provate dalla crisi bradisismica.

Obiettivo, accendere i riflettori sulle criticità del mondo della scuola nell’area flegrea e chiedere risposte concrete e immediate alle istituzioni.

L’iniziativa – spiegano al sindacato – nasce dalla profonda necessità di manifestare una vicinanza concreta e attiva a lavoratrici, lavoratori della scuola, dirigenti, studenti e famiglie dell’Area Flegrea. Una comunità che da lungo tempo convive con il fenomeno del bradisismo e con gli sciami sismici, affrontando quotidianamente una condizione di forte stress, insicurezza e costante preoccupazione per la tenuta delle strutture e la continuità didattica.

“Non possiamo permettere che la paura e l’incertezza prendano il sopravvento sul futuro dei nostri giovani e sulla serenità di chi nella scuola lavora ogni giorno”, si legge in una nota delle segreterie di UIL Campania e UIL Scuola Campania. “Saremo al fianco della comunità flegrea per pretendere dalle istituzioni a tutti i livelli massima attenzione, monitoraggi continui, risorse adeguate, piani di emergenza chiari e interventi strutturali tempestivi a tutela dell’incolumità di tutti”, prosegue il documento.

Il sindacato ribadisce con forza il proprio messaggio: la sicurezza, la serenità e il diritto allo studio non possono attendere i tempi lenti della burocrazia.

La UIL e la UIL Scuola Campania invitano il personale scolastico, gli studenti, i genitori e l’intera cittadinanza a partecipare al presidio per far sentire, uniti e compatti, la voce dell’Area Flegrea.













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