VILLARICCA, SCUOLA E ONDATA DI CALORE: IDEE E CONCRETEZZA APS SCRIVE ALLA REGIONE CAMPANIA

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– L’Associazione Idee e Concretezza APS, attraverso il Presidente Salvatore Mautone, ha trasmesso una PEC alla Regione Campania e agli uffici competenti per chiedere di monitorare attentamente le condizioni climatiche in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

L’Associazione chiede di valutare, solo in presenza di caldo eccezionale e persistente, l’eventuale differimento dell’inizio delle lezioni dal 15 settembre al 1° ottobre 2026, sulla base dei dati meteorologici e sanitari ufficiali.

La richiesta nasce anche dal confronto con l’iniziativa promossa dalla professoressa di lettere campana Maria Cuono, che ha avviato una petizione per chiedere il posticipo dell’inizio delle lezioni al 1° ottobre qualora le temperature elevate dovessero persistere.

«Non vogliamo mettere in discussione il calendario scolastico – dichiara Mautone – ma chiediamo alle Istituzioni di essere pronte ad adottare eventuali provvedimenti straordinari per tutelare studenti, docenti e personale scolastico».

La PEC è stata regolarmente accettata dal sistema e inoltrata agli indirizzi destinatari.

Ora attendiamo eventuali riscontri dalle Istituzioni.













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