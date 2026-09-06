Germania, trionfo dell’AfD e affluenza record alle elezioni in Sassonia sconvolgono il quadro politico tedesco

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L’affluenza alle urne è stata significativamente più alta rispetto al 2021, circa l’80 per cento degli aventi diritto. Nell’ultima tornata elettorale l’affluenza totale si era fermata al 60,3%
Secondo le prime proiezioni ell’ARD, l’AfD ha ottenuto il 44,5% dei voti, la CDU il 18,5%, il Partito della Sinistra il 9,5%, l’SPD l’8% e il BSW il 5%.
Se confermate, l’AfD sarebbe a oltre il doppio rispetto al 20,8% ottenuto alle elezioni del 2021. Si tratta del miglior risultato mai ottenuto dall’AfD in un’elezione regionale in Germania.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews