LA CAMORRA CHE CAMBIA: I VECCHI BOSS CHE TORNANO NEI LORO QUARTIERI DOPO AVER SCONTATO LE CONDANNE

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Sono tornati nei quartieri dopo anni trascorsi in carcere. Sessantenni e uomini con una lunga storia criminale alle spalle si riaffacciano nelle zone che un tempo consideravano proprie, ma trovano un panorama profondamente cambiato. I vecchi equilibri non sono più gli stessi, nuovi gruppi hanno conquistato spazio e una generazione più giovane non sembra disposta a riconoscere automaticamente il rango dei ras di un tempo.

Dalla periferia di Napoli ai Monti Lattari, il ritorno dei boss scarcerati viene seguito con attenzione dagli investigatori. Ogni rientro può infatti modificare rapporti di forza, alleanze e interessi. Le indagini si concentrano su estorsioni, racket, agguati e incontri riservati, nel tentativo di capire se dietro singoli episodi si nasconda una nuova fase di riorganizzazione della criminalità.

Il ritorno dei ras dopo anni di carcere

Per molti di loro il quartiere rappresentava un territorio conosciuto, costruito attraverso relazioni, fedeltà e vecchi rapporti di potere. Ma dopo decenni di assenza, la realtà trovata al momento della scarcerazione è diversa.

Le piazze sono cambiate, i gruppi si sono frammentati e giovani criminali hanno assunto posizioni che un tempo appartenevano agli uomini delle vecchie organizzazioni. È proprio questa sovrapposizione tra vecchie gerarchie e nuovi protagonisti a preoccupare gli investigatori.

A Secondigliano, il caso della tentata estorsione ai danni di un avvocato rappresenta uno degli episodi finiti sotto osservazione. Un pregiudicato avrebbe chiesto al professionista denaro da destinare ai «compagni in cella». L’avvocato ha preso tempo, informato la polizia e accettato un successivo incontro.

Nel suo studio, però, insieme ai clienti erano presenti anche agenti in borghese. Alla nuova richiesta di denaro, gli investigatori sono intervenuti arrestando l’uomo, ritenuto vicino al clan Cesarano.

Il nome dei Cesarano e il peso delle vecchie relazioni

Giovanni Cesarano non risulta indagato per la tentata estorsione. La sua recente scarcerazione viene tuttavia osservata dagli investigatori nel contesto dei possibili nuovi equilibri criminali dell’area.

Il tema è quello dei vecchi boss che, una volta tornati liberi, devono misurarsi con una realtà nella quale i rapporti costruiti decenni fa potrebbero non avere più lo stesso peso.

Le vecchie relazioni, tuttavia, possono ancora rappresentare una risorsa. Conoscenze, legami familiari e criminali e una lunga memoria degli affari possono consentire agli uomini delle precedenti generazioni di tornare rapidamente a occupare uno spazio.

I vecchi boss davanti a una nuova generazione

Il problema nasce quando il vecchio potere incontra chi nel frattempo ha conquistato il territorio.

I ragazzi cresciuti negli anni delle faide e della frammentazione criminale non sempre riconoscono l’autorità degli uomini che appartengono a una generazione precedente. Da qui possono nascere tensioni, contrapposizioni e tentativi di ridefinire le gerarchie.

Anche alcuni episodi avvenuti durante la notte bianca di Secondigliano sono stati valutati dagli investigatori alla luce delle possibili frizioni tra vecchi esponenti tornati sul territorio e gruppi più giovani.

Tra i nomi riconducibili alle precedenti strutture dell’Alleanza di Secondigliano figurano anche persone tornate recentemente in libertà. La loro presenza viene monitorata per comprendere se possa incidere sui nuovi assetti criminali.

Dai vecchi feudi ai nuovi equilibri

La questione non riguarda soltanto Secondigliano. Anche nei Monti Lattari il ritorno o la permanenza sul territorio di uomini appartenenti alle vecchie generazioni si intreccia con una criminalità che negli anni ha cambiato protagonisti e modalità operative.

A Pimonte, l’omicidio di Raffaele Afeltra, ucciso a 68 anni nel territorio che conosceva da una vita, ha riportato l’attenzione sulla possibilità che figure considerate appartenenti al passato possano essere ancora coinvolte, direttamente o indirettamente, nelle dinamiche di potere criminale.

È un elemento che gli investigatori stanno valutando senza trascurare nessuna ipotesi: dietro il ritorno dei vecchi boss può esserci il tentativo di recuperare posizioni perdute, ma anche la necessità dei gruppi più giovani di difendere il controllo conquistato negli anni.

La camorra che cambia, ma non dimentica

Le scarcerazioni dei vecchi capi rappresentano dunque un fattore di possibile instabilità. Uomini che hanno trascorso decenni dentro organizzazioni strutturate tornano in territori dove nel frattempo sono cresciuti altri protagonisti.













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