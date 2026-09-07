Tensione ai Campi Flegrei: gli sfollati danno fuoco ai cassonetti. “Vogliamo una casa”

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Un momento della manifestazione dei cittadini di Pozzuoli contro la gestione dell'emergenza bradisismo, 4 agosto 2026. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica è sfociata nel blocco dello scalo marittimo. Il corteo, partito con centinaia di persone e cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area portuale riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e a occupare la banchina principale. ANSA/ FELICE DE MARTINO
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Gli sfollati del terremoto dei Campi Flegrei hanno inscenato una protesta al Palatrincone, durante la quale sono stati incendiati dei cassonetti per chiedere soluzioni abitative definitive. Dettagli della protesta e della situazione. La protesta: Alcuni cittadini esasperati hanno dato fuoco ai cassonetti urlando “Vogliamo una casa” e lamentando condizioni inadeguate e un forte senso di abbandono da parte delle istituzioni. Il bilancio degli sfollati: a Pozzuoli le ordinanze di sgombero hanno coinvolto oltre 4.400 persone in seguito alla forte scossa del 31 luglio, con pochissimi nuclei familiari rientrati nelle proprie abitazioni a causa dei severi controlli di inagibilità
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