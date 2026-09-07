L’ARTE DELLA PIZZA VOLA IN ROMANIA: PASQUALE POERIO PROTAGONISTA A ORADEA!

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Settembre è tempo di nuovi progetti, nuove sfide e nuove emozioni. E per il nostro pizzaiolo di quartiere, Pasquale Poerio, è già tempo di rimettersi in viaggio per portare ancora una volta l’arte del pizzaiuolo napoletano oltre i confini d’Italia.
Per il secondo anno consecutivo, la splendida città di Oradea ospita il Festival dell’Arte della Pizza, un importante appuntamento internazionale che riunisce maestri pizzaiuoli, professionisti e appassionati da diverse parti del mondo.
I giorni di passione, tecnica, tradizione e sana competizione, insieme ai maestri dell’APN – Associazione Pizzaiuoli Napoletani, per celebrare una delle eccellenze italiane più amate al mondo: la vera pizza napoletana.
In questo prestigioso scenario, Pasquale Poerio porta con orgoglio la sua esperienza e quel sapere tramandato dalla sua famiglia, rappresentando Napoli e l’Italia attraverso la sua arte, affiancato dalla qualità e dalla tradizione di Mulino Caputo, eccellenza napoletana e simbolo della vera arte della pizza in tutto il mondo.
Un’esperienza resa ancora più speciale dalla calorosa accoglienza e dalla presenza della Dott.ssa Laura Aghilarre, Ambasciatrice italiana in Romania, che ha voluto accompagnare e sostenere questo importante momento di valorizzazione della cultura e delle eccellenze italiane.
Da Napoli a Oradea, un viaggio fatto di farina, mani, cuore e tradizione.
Perché quando l’arte è autentica, non conosce confini.
“L’arte si contempla, si assapora e si lavora.”