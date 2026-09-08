Anteprima Qualiano. Blitz negli alloggi popolari, controlli in corso al Rione 219

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Blitz dei Carabinieri d Qualiano negli alloggi popolari del Rione 219, in via Croce a Qualiano.

I militari stanno effettuando verifiche all’interno del complesso e, secondo le prime informazioni, sarebbero emerse diverse irregolarità, tra cui presunti allacci abusivi: acqua e luce e non solo.

Il controllo arriva a pochi giorni dall’intervento del Comune, che aveva provveduto all’installazione di un ascensore in una delle strutture, dopo le richieste dei condomini, soprattutto degli anziani. Accertamenti ancora in corso per fare luce sulla situazione, anche sul fronte delle assegnazioni.













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