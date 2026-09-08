Metro, chiusure anticipate: disagi soprattutto a Nord di Napoli

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Ancora disagi per gli utenti del trasporto pubblico napoletano. Mercoledì 9 settembre la Linea 6 chiuderà anticipatamente dalle 13.50, mentre giovedì 10 settembre la Linea 1 terminerà il servizio alle 21 per consentire le prove sui nuovi treni.
Una situazione che pesa soprattutto sui quartieri e sui comuni a nord di Napoli, già penalizzati dalla chiusura della tratta Scampia-Policlinico della Linea 1. Per migliaia di pendolari si annunciano quindi ulteriori difficoltà negli spostamenti, con il ricorso ai servizi sostitutivi e tempi di viaggio più lunghi.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews