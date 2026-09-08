Marano. Puzza di bruciato e aria irrespirabile al corso Europa: residenti esasperati chiedono interventi

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Gentile Direttore,

le scrivo per segnalare una situazione ormai diventata insostenibile in zona altezza Corso Europa, a Marano.

Da almeno una settimana, praticamente ogni sera, si avverte una forte puzza di bruciato e l’aria diventa letteralmente irrespirabile. Siamo costretti a tenere porte e finestre chiuse per cercare di evitare di respirare quest’aria.

Non è possibile che una situazione del genere vada avanti da giorni senza che nessuno intervenga o dia spiegazioni. Respirare aria pulita dovrebbe essere un diritto di tutti, ma a Marano, a quanto pare, non sempre sembra essere così.

Le chiedo, se possibile, di dare voce a questa segnalazione e di approfondire la questione, affinché si capisca da dove provenga questa puzza di bruciato e soprattutto se ci siano rischi per la salute dei cittadini.













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