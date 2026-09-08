Alice Weidel, il volto di punta dell’AfD. “Lesbica, vive con una compagna originaria dello Sri Lanka, euroscettica e anti immigrazione

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Alice Weidel è una delle figure di punta dell’AfD, partito della destra radicale tedesca. Economista, euroscettica e fortemente critica sull’immigrazione, rappresenta una delle voci più dure della politica tedesca.

Dichiaratamente lesbica, vive con la compagna Sarah Bossard e i loro due figli. La sua vita privata è spesso messa a confronto con le posizioni dell’AfD sui temi della famiglia e dei diritti LGBTQ+.

Weidel sostiene che una delle principali minacce ai diritti degli omosessuali in Europa provenga dall’immigrazione e dall’islam radicale. Una figura controversa, simbolo delle contraddizioni che animano oggi la destra tedesca.













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