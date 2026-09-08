Vannacci sfida il centrodestra: “Senza di me non si vince. Alleati, ma a queste condizioni”

Aprendo alla possibilità di un’alleanza col centrodestra, però, il generale ha voluto mettere le cose in chiaro: “Le alleanze non si costruiscono con formule escogitate nei palazzi, ma sulla chiarezza dei programmi e sulla lealtà verso gli elettori. Futuro Nazionale non negozia i suoi principi, valori ed ideali e non sarà la ruota di scorta di nessuno. Sarà il motore che riporterà la destra sulla retta via. Alleanza su punti programmatici chiari e condivisi e su obiettivi da raggiungere e provvedimenti da implementare cronologicamente durante il mandato. Nessuna incertezza, nessun dubbio, nessun tentennamento. Il centrodestra, se vuole governare e non consegnare l’Italia alla sinistra, dovrà fare i conti con gli italiani. Con gli stessi italiani che ha deluso sino a oggi. E quindi, anche con noi”.