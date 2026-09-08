Aprendo alla possibilità di un’alleanza col centrodestra, però, il generale ha voluto mettere le cose in chiaro: “Le alleanze non si costruiscono con formule escogitate nei palazzi, ma sulla chiarezza dei programmi e sulla lealtà verso gli elettori. Futuro Nazionale non negozia i suoi principi, valori ed ideali e non sarà la ruota di scorta di nessuno. Sarà il motore che riporterà la destra sulla retta via. Alleanza su punti programmatici chiari e condivisi e su obiettivi da raggiungere e provvedimenti da implementare cronologicamente durante il mandato. Nessuna incertezza, nessun dubbio, nessun tentennamento. Il centrodestra, se vuole governare e non consegnare l’Italia alla sinistra, dovrà fare i conti con gli italiani. Con gli stessi italiani che ha deluso sino a oggi. E quindi, anche con noi”.
Vannacci sfida il centrodestra: “Senza di me non si vince. Alleati, ma a queste condizioni”
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“Adesso hanno preso la calcolatrice. Il risultato è scritto nero su bianco: senza Futuro Nazionale il centrodestra non raggiunge il 42%. Non è propaganda. È aritmetica. Ma nessuno si illuda: i nostri voti non sono un pacco postale da ritirare alla vigilia delle elezioni. Sono la fiducia di milioni di italiani che chiedono sicurezza, sovranità, identità, famiglia, lavoro e una destra che torni finalmente a fare la destra”: il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, lo ha scritto in un post su Facebook riferendosi agli ultimi sondaggi, molto positivi per il suo partito.