JAMES RODRIGUEZ VICINO ALL’AVELLINO: L’EX REAL PRONTO A DIRE SI

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James Rodriguez sbarca in Italia. Non è il 2017, non vale più 100 milioni e non è desiderato da tutta Europa. Il fuoriclasse colombiano, secondo quanto riportato da Marca, è in trattativa avanzata per diventare un nuovo giocatore dell’Avellino, squadra allenata da Alessandro Nesta e che disputa il campionato di Serie B. Le ultime news di calciomercato riportano come sia stato proprio l’ex difensore di Lazio e Milan a svolgere un ruolo fondamentale per convincere l’ex Real Madrid, che anche agli ultimi Mondiali ha giocato titolare con la Colombia, a sbarcare in Campania.

Un’operazione clamorosa che conferma le ambizioni della squadra irpina, che ha raccolto sei punti nelle prime giornate di campionato piazzandosi al quinto posto. L’arrivo di Rodriguez, grazie al pressing di Nesta sul giocatore, sembra quindi imminente e potrebbe dare nuove speranze verso la conquista dei playoff. Ma come l’Avellino ha provato a covincere James Rodriguez? Con la figura di Alessandro Nesta in primis, ma anche nelle settimane scorse sono stati inviati dei video allo staff che segue Rodriguez per fargli assaporare il clima di entusiasmo per il calcio, molto sudamericano, che si respira ad Avellino e in Irpinia.

James Rodriguez è al momento svincolato e ha voglia di giocare con continuità per non perdere la nazionale anche in vista della Copa America e la sua presenza in squadra farebbe ovviamente anche comodo ad Alessandro Nesta da un punto di vista tecnico. La famiglia D’Agostino, proprietaria del club, sta valutando tutto ma sarebbe pronta a un altro grande investimento dopo quello di Walid Cheddira. L’affare Rodriguez, oltre che da un punto di vista tecnico, ha portato con sé anche questioni di immagine legate al marketing, vista la portata dell’operazione e visto il seguito del calciatore anche sui social.













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