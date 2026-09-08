CAMPI FLEGREI, I SINDACI A ROMA PER CHIEDERE SOLDI

Dopo il vertice in Prefettura con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’emergenza Campi Flegrei approda alla Camera. Oggi la Commissione Ambiente ascolterà i sindaci di Napoli, Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto, che chiedono l’approvazione degli emendamenti al decreto del 7 agosto.

Tra le priorità indicate dal territorio ci sono la stabilizzazione del personale comunale, il rafforzamento di tecnici e polizia municipale, interventi urgenti sui costoni a rischio e aiuti alle attività commerciali colpite da bradisismo ed evacuazioni.

Ma la richiesta più importante resta una legge speciale per i Campi Flegrei, capace di garantire interventi strutturali e non soltanto risposte emergenziali dopo ogni nuova scossa.

Il messaggio dei sindaci al governo è chiaro: senza misure concrete e risorse certe, il rischio è un ulteriore aumento della tensione sociale tra sfollati, residenti e attività economiche.