Giugliano, il bambino di 6 anni abbraccia il padre per fermare la sua furia: «Papi, no». Ma lui aggredisce l’ex

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«Papi, no. Papi, no». Un bambino di appena 6 anni abbraccia il padre nel disperato tentativo di fermarlo. Lo stringe forte, cerca di contenerne la rabbia, ma l’uomo lo spinge via e si avventa sull’ex compagna.

È la drammatica scena avvenuta a Giugliano in Campania, dove un 32enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori e lesioni.

Erano quasi le 17 quando la donna è finita a terra sotto i colpi dell’ex compagno. L’uomo l’avrebbe colpita ripetutamente con pugni e calci, senza risparmiare il volto. La vittima, disperata, avrebbe gridato il nome di una vicina nella speranza che potesse intervenire.

In ospedale le è stata diagnosticata anche una frattura a una costola. È stata dimessa con una prognosi di 30 giorni, con il volto tumefatto e una paura che, secondo il suo racconto, la accompagna ormai da tempo.

Ma è soprattutto quell’abbraccio del bambino a raccontare la drammaticità di quei momenti: un figlio che cerca di fermare il proprio padre, ripetendogli «papi, no», mentre la situazione precipita.

Secondo quanto riferito dalla donna ai carabinieri, non sarebbe stata la prima aggressione. La vittima ha raccontato mesi e anni di vessazioni e comportamenti persecutori. Dal 2023 avrebbe iniziato a vivere nel timore di essere seguita o aggredita ogni volta che usciva di casa.

Alla base delle condotte ci sarebbero, secondo la ricostruzione, gelosia e un atteggiamento possessivo mai venuto meno nonostante la separazione e la nuova relazione della donna.

Poche ore dopo l’aggressione, intorno alle 22, la vittima si è presentata alla stazione dei carabinieri di Pozzuoli e ha raccontato tutto ai militari. Dopo aver raccolto la denuncia, i carabinieri hanno rintracciato il 32enne e lo hanno arrestato in flagranza differita per atti persecutori e lesioni.

L’uomo è stato trasferito in carcere, in attesa di comparire davanti al giudice e fornire la propria versione dei fatti.













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