Forza Italia Campania, il rinnovamento passa dai giovani: Martina Manzo e Fiorenza Ceniccola alla guida della comunicazione

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Il rinnovamento comincia anche da chi dovrà raccontarlo. Forza Italia Campania affida comunicazione e immagine a Martina Manzo e Fiorenza Ceniccola, entrambe under 30, chiamate a guidare un settore centrale nella nuova organizzazione regionale del partito.

La scelta arriva alla vigilia del primo congresso regionale e porta con sé un messaggio preciso: dare responsabilità vere a una generazione che nel partito azzurro non vuole più essere soltanto raccontata come promessa, ma entrare direttamente nei luoghi delle decisioni.

Manzo e Ceniccola avranno il compito di curare il profilo, il linguaggio e l’immagine di Forza Italia Campania in una fase nella quale il partito punta a rinnovarsi senza recidere il legame con la propria storia politica.

«I giovani non sono il futuro del partito, sono già il suo presente. E se vogliamo davvero valorizzarli dobbiamo affidare loro responsabilità vere. Martina Manzo e Fiorenza Ceniccola avranno il compito di raccontare l’identità, l’energia e il nuovo corso di Forza Italia Campania. Abbiamo scelto due under 30 perché crediamo in una generazione che unisce competenze, entusiasmo e radici profonde nei valori di Silvio Berlusconi. Il nostro movimento giovanile è il più berlusconiano d’Italia e vogliamo che questa forza abbia sempre più spazio e responsabilità», sottolinea Fulvio Martusciello.

La nomina delle due giovani responsabili diventa così uno dei primi tasselli visibili del nuovo assetto regionale. Un segnale che tiene insieme due parole destinate a tornare spesso nel congresso di domani: identità e rinnovamento.













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