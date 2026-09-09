Bambino di 5 anni muore cadendo dalla finestra di un appartamento al terzo piano

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Un bambino di 5 anni è morto cadendo dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo di Begato, a Genova. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine i medici hanno potuto solo constatare il decesso. La madre, accorsa sulla scena, ha avvertito un malore.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia che sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Gli investigatori stanno sentendo testimoni e vicini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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