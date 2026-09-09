Ranucci in politica. Pronto a candidarsi?: “Se mi cacciano dalla Rai…”

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“Io candidarmi? Non ci penso. Poi se mi cacciano proprio dalla Rai….”. Ha risposto così, ridendo, Sigfrido Ranucci ai giornalisti che gli hanno chiesto se stia pensando di candidarsi, a margine della presentazione del suo libro “Il ritorno della casta” a Roma.

Nel corso della presentazione, il giornalista ha poi detto: “Non temono che io mi candidi, ma temono che faccia il conduttore di Report, perché temono il giornalismo indipendente”.

Non esclusa comunque una discesa in campo. Voci che si alimentano da settimane e che sono rafforzate da un recene sondaggio di Swg per La7 che lo accredita del 7 per cento di gradimento. Il suo commento: “È stato una sorpresa, perché io non ho annunciato né che mi candido e né ho fatto campagna elettorale”. “Più interessante – continua – è la parte che riguarda il 23% che alla domanda se mi voterebbe dice ‘può darsi’ o il 30% che dice ‘non saprei’. Ma ancora più interessante, secondo me, è quella parte che non è stata pubblicata che parla della mia credibilità e della credibilità delle inchieste di Report che è sopra il 60% dopo tre mesi di campagne vergognose, la più grande character assassination della storia. Qualcuno dovrà anche dire a questi che hanno scritto tutti questi articoli che hanno sbagliato”

A fine agosto a Sassari a chi gli domandava se intendeva “continuare la battaglia per i diritti delle persone”, come ama ripetere, candidandosi alle politiche, rispondeva: “In qualunque forma, non voglio escludere nulla per portare avanti le mie battaglie. Ma chi vuole che mi chiami?”.

Ranucci non è stato confermato a Report lo scorso 28 agosto, con una decisione della Rai che ha sortito molte polemiche. Il giornalista ha lavorato per la storica trasmissione d’inchiesta in onda su Rai3 per circa 20 anni: dal 2006 come autore e coautore, e dal 2017 come conduttore principale raccogliendo il testimone da Milena Gabanelli.













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