Qualiano. Blitz dei carabinieri negli alloggi comunali di via Croce: furti d’acqua, abusi e denunce

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Controlli dei carabinieri ieri mattina negli alloggi popolari di via Benedetto Croce, complesso di proprietà del Comune di Qualiano già finito in passato al centro di segnalazioni. Durante l’operazione sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui verande e box abusivi e allacci idrici non autorizzati. Diverse persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria.

I militari, insieme all’Ufficio Patrimonio del Comune, stanno inoltre verificando la regolarità delle assegnazioni e la posizione di alcuni occupanti, accertando il possesso delle autorizzazioni previste.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Raffaele De Leonardis, che ha ringraziato i Carabinieri «per il lavoro svolto a tutela della legalità e dei tanti cittadini onesti che rispettano le regole».

Il primo cittadino ha quindi ribadito un principio preciso: «Ai diritti corrispondono anche i doveri». E ancora: «Quando si invocano solo i diritti, dimenticando i doveri, tutto rischia di trasformarsi in pretesa».

I controlli arrivano dopo gli interventi dell’amministrazione nella stessa zona, tra cui l’installazione di un ascensore per venire incontro alle esigenze di anziani e persone con difficoltà motorie. Resta inoltre sul tavolo l’ipotesi di un piano di alienazione degli immobili, ma solo per gli assegnatari in regola.













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