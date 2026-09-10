11 settembre, il sindaco di New York vuole cancellare la matrice islamica degli attacchi

Terrorismo e memoria, scontro sulla cancel culture
Si riaccende il dibattito sulla cancel culture e sul modo in cui vengono raccontati terrorismo e islamismo radicale.
Al centro della polemica ci sono le scelte attribuite a Zohran Mamdani sulla narrazione degli attentati dell’11 settembre e la vicenda della targa commemorativa del Bataclan, episodi che hanno alimentato accuse di rimozione o attenuazione della matrice islamista del terrorismo.
Sul fronte politico, intanto, continua lo scontro sull’AfD e sulla sua leader Alice Weidel, spesso accusata dai suoi oppositori di rappresentare una destra estremista. I suoi sostenitori respingono invece queste definizioni e la presentano come espressione di una nuova destra liberale e identitaria.
Una contrapposizione sempre più aspra, nella quale memoria storica, terrorismo e libertà di espressione diventano terreno di scontro politico.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews