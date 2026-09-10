Marano. Arrestato Vincenzo Polverino, alias “Peruzzo”: il cugino del boss Giuseppe deve scontare 5 anni

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È stato arrestato ieri Vincenzo Polverino, conosciuto come “Peruzzo”, cugino del super boss Giuseppe Polverino. Nei suoi confronti è stato eseguito un ordine di carcerazione: dovrà scontare una pena di cinque anni.

Polverino è stato condotto dai carabinieri nel carcere di Secondigliano, dove sconterà la pena disposta dall’autorità giudiziaria.

Il suo nome è legato anche al cosiddetto gruppo “Fore o Truglio”, realtà criminale attiva a Marano e della quale, secondo le ricostruzioni investigative, sarebbe stato uno dei capi.

L’arresto riporta dunque al centro della cronaca giudiziaria gli ambienti criminali che per anni hanno caratterizzato il territorio di Marano e i gruppi riconducibili all’area del clan Polverino, poi in una fase successiva federati al gruppo Orlando.













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