Marano, madre cade con il figlio di due anni: marciapiede occupato dalle auto

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Paura questa mattina a Marano, in via Falcone, dove una giovane madre è caduta mentre percorreva il marciapiede con il figlio di appena due anni in braccio.

Secondo quanto segnalato da alcuni cittadini, il marciapiede, all’altezza della zona nei pressi del bar Maty, sarebbe – secondo il racconto – impraticabile a causa della presenza di auto parcheggiate in maniera irregolare.

La donna, nel tentativo di proseguire a piedi, è inciampata finendo a terra insieme al bambino. Entrambi hanno riportato alcune escoriazioni alle gambe e alle braccia.

A prestare i primi soccorsi sono state alcune persone presenti in zona, che hanno aiutato la madre e il piccolo a rialzarsi e hanno procurato disinfettante e quanto necessario per le prime cure.

L’episodio riaccende la polemica sulle condizioni dei marciapiedi e, soprattutto, sulla sosta selvaggia che in diverse strade della città costringe spesso i pedoni a camminare sulla carreggiata.

Una situazione che diventa ancora più rischiosa per anziani, persone con disabilità e genitori con bambini piccoli, costretti a fare i conti con percorsi pedonali occupati dalle automobili.













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