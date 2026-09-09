Marano, al Ciaurro proseguono i lavori: presto il bando per la gestione della villa comunale

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Proseguono gli interventi di riqualificazione al Ciaurro, la villa comunale di Marano che da anni convive con problemi di degrado e manutenzione. I lavori, finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli, stanno interessando diversi spazi dell’area con l’obiettivo di rendere più accoglienti e funzionali gli ambienti.

Tra gli interventi in corso c’è anche quello sul gazebo interno alla villa, destinato a diventare un vero e proprio chiosco. La struttura sarà inserita nel futuro affidamento esterno della gestione del Ciaurro: il Comune dovrebbe pubblicare il relativo bando nelle prossime settimane.

L’obiettivo dei commissari che attualmente amministrano il Comune è quello di restituire alla villa comunale una funzione stabile, attraverso l’affidamento a un gestore che possa occuparsi non soltanto dell’attività del chiosco, ma anche della cura e della valorizzazione degli spazi.

Il bando dovrebbe rientrare in un più ampio programma di affidamenti che interesserà anche altri parchi e aree verdi della città, tra cui la villetta di San Rocco e il piazzale Rabin. I precedenti bandi per alcune di queste strutture erano andati deserti e, proprio per questo, l’amministrazione commissariale è intenzionata ad apportare alcune modifiche alle condizioni degli affidamenti, nella speranza di renderli maggiormente appetibili.

Il Ciaurro tra archeologia e degrado

La riqualificazione del Ciaurro assume un significato particolare per Marano. La villa comunale, infatti, non è soltanto uno spazio verde: l’area è caratterizzata da una significativa presenza di testimonianze archeologiche e rappresenta una parte importante della memoria storica del territorio.

Proprio questo aspetto è al centro dell’indirizzo dato dai commissari: il futuro gestore dovrà garantire una maggiore attenzione alla manutenzione, al decoro e alla tutela di un luogo che rappresenta un pezzo importante della storia cittadina.

Sul fronte della sicurezza sono già presenti alcune telecamere all’interno dell’area, ma la videosorveglianza, ma bisognerà implementarla e di tanto.













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