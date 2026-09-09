Omicidio Martina Carbonaro, la mamma in aula col braccialetto elettronico

Condividi

Visite: 115

78 Visite

Fiorenza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola il 25 maggio 2025, è attesa oggi davanti alla Corte d’Assise di Napoli per deporre nell’ambito del processo a carico dell’ex fidanzato della ragazza, Alessio Tucci, reo confesso dell’omicidio. La donna si presenterà in tribunale con il braccialetto elettronico.

Nei confronti di Fiorenza Cossentino e del marito Marcello Carbonaro, il gip del tribunale di Napoli Nord ha disposto il divieto di avvicinamento ai familiari dell’imputato, in relazione ad alcuni episodi nei quali la coppia avrebbe rivolto minacce ai parenti di Tucci.

«L’amore è libertà e non è possesso, io voglio giustizia», ha detto Fiorenza Cossentino prima della deposizione. La donna ha ricordato anche il rapporto di fiducia con l’ex fidanzato della figlia: «L’avevamo affidata a lui, anche perché c’è una parentela tra le nostre famiglie, e lui ce l’ha uccisa».

Secondo la madre e il padre di Martina, Tucci non avrebbe agito da solo. «Qualcuno l’ha aiutato e noi vogliamo sapere chi è stato», hanno affermato i due. Fiorenza Cossentino ha inoltre contestato il comportamento dell’imputato dopo la scomparsa della ragazza, sostenendo che avrebbe partecipato alle ricerche insieme al padre pur sapendo che Martina era già morta.

Nella stessa udienza ha testimoniato anche un’amica di Martina, che trascorse con lei le ultime ore prima che la 14enne si allontanasse con Tucci verso un edificio abbandonato vicino allo stadio Moccia di Afragola, dove sarebbe stata poi uccisa dopo un rifiuto.

L’amica ha raccontato in aula che Martina aveva deciso di interrompere la relazione perché non provava più amore per Alessio. La ragazza, ha riferito, era infastidita dal tentativo dell’ex di ricominciare la relazione. Quel pomeriggio le due amiche erano insieme e avevano parlato anche della situazione sentimentale di Martina.

La 14enne, ha aggiunto la testimone, aveva conosciuto tramite un’app un altro ragazzo con cui aveva iniziato a parlare, senza però averlo mai incontrato. Martina le avrebbe chiarito che la fine della relazione con Tucci non era legata a questa nuova conoscenza, ma esclusivamente al fatto che non lo amava più.

Tucci, imputato per il femminicidio, segue il processo in videocollegamento dal carcere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti