ALLEGRI GUARDA IL BICCHIERE MEZZO PIENO: “PECCATO, SE CI FOSSIMO DIFESI COSI’ CONTRO COMO E INTER NON AVREMMO PERSO”

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Massimiliano Allegri è esattamente nel mezzo, incastrato tra la fisiologica negatività delle tre sconfitte di fila e l’ottimismo di chi ha visto comunque un Napoli compatto contro l’Arsenal. Risolto il dubbio sulla prolungata attesa prima di concedersi ai microfoni (“Ho fatto la doccia perché fa un discreto caldo”), l’allenatore ha tracciato il bilancio della partita. “Secondo me abbiamo fatto una buona prova contro una delle squadre più forti d’Europa. Il primo tempo è stato molto equilibrato con una buona gestione della palla, nella ripresa gli avversari hanno alzato il ritmo ma abbiamo difeso bene. Se avessimo difeso così sabato non avremmo perso. Abbiamo avuto 5-6 situazioni in cui abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, così poi si prende gol com’è successo. Ci dispiace perché è la terza sconfitta, ma dobbiamo tenere gli aspetti positivi senza demoralizzarci, ci sta essere dispiaciuti e arrabbiati. Non ci possiamo rimproverare nulla, lo spirito è quello giusto e se difendiamo così è difficile farci gol” ha osservato Allegri al termine della gara.