  CAMPANIA, SMARRAZZO (CR):  PROROGA TIROCINI GOL, BENE SAGGESE 

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“Il governo regionale guidato da Roberto Fico ha approvato il provvedimento che garantisce la continuità dei Tirocini di Inclusione Sociale del programma GOL consentendo così ai percorsi in corso di raggiungere la durata massima prevista”. Lo rende noto il consigliere regionale di Casa Riformista Pietro Smarrazzo che esprime “grande soddisfazione e apprezzamento per il lavoro dell’assessore al Lavoro e alla Formazione Angelica Saggese, “che ha seguito questa vicenda con assoluta attenzione e determinazione, trasformando un’esigenza concreta dei territori in una risposta formativa concreta”.

“Con questo provvedimento – continua Smarrazzo – si dà dunque continuità ai percorsi e si offre una risposta importante a tirocinanti e Comuni. Un risultato che va anche oltre l’impegno assunto nei mesi scorsi”.













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