«Hai una relazione con il fidanzato di nostra figlia»: gelosia, minacce e aggressioni, 66enne allontanato dalla moglie

Sarebbe stata la convinzione che la moglie avesse una relazione con il compagno della loro figlia a far esplodere una spirale di gelosia, litigi e presunte aggressioni. È quanto ricostruito dalla Procura di Perugia nei confronti di un uomo di 66 anni, indagato per maltrattamenti e allontanato d’urgenza dalla casa familiare.
Secondo gli atti, il sospetto sarebbe diventato nel tempo una vera e propria ossessione, alimentando continue discussioni e accuse di tradimento. In alcune circostanze l’uomo avrebbe anche afferrato la moglie per il collo. Tra le minacce contestate, quella rivolta alla donna: «Se chiami i carabinieri ti spezzo le gambe».
I fatti sarebbero iniziati nel settembre 2025. La ricostruzione investigativa si basa in particolare sulle dichiarazioni della persona offesa. La vicenda resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews