Marano. Donna in escandescenze al corso Umberto: ancora una notte di caos, i residenti chiedono interventi urgenti

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Ancora una notte di tensione al corso Umberto di Marano. Una donna, già protagonista in passato di episodi simili e che sembrerebbe necessitare di supporto psicologico, ha nuovamente attirato l’attenzione dei residenti con urla e momenti di forte agitazione. A terra anche cocci di bottiglie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Una situazione che, secondo chi vive nella zona, si trascina ormai da tempo e che torna a ripetersi soprattutto nelle ore notturne. I residenti, esasperati e preoccupati, chiedono che non si aspetti un episodio più grave prima di intervenire.

A Marano cresce dunque la richiesta di una risposta concreta da parte delle autorità: servono controlli, assistenza e un intervento coordinato per tutelare le persone coinvolte.













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