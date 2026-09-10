ESCLUSIVA MARANO. Rapina in centro, nel mirino un affiliato di un clan: portato via un Rolex

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Rapina in pieno centro nella giornata di oggi. Vittima del colpo sarebbe un affiliato di punta di un clan, al quale è stato portato via un Rolex.

Ad agire sono stati uomini arrivati a bordo di uno scooter o di una moto. Il gruppo ha eseguito il colpo rapidamente, riuscendo a impossessarsi dell’orologio e a dileguarsi.

Nei giorni scorsi, invece, un uomo è stato rapinato del proprio scooter in via Baracca. Un episodio apparentemente distinto.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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