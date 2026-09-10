Lavitola resta in carcere per l’attentato a Ranucci: la decisione del Riesame. I pm: «Cancellazioni sospette nelle chat tra il giornalista e il faccendiere»

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Valter Lavitola resta in carcere: la decisione del Tribunale del Riesame ribadisce anceh l’aggravante del metodo mafioso. Lavitola è accusato di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, ex conduttore 

Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato la custodia cautelare in carcere per Valter Lavitola e le accuse, compresa l’aggravante del metodo mafioso.

L’imprenditore è accusato dalla procura della Repubblica di Roma di essere il mandante e l’organizzatore dell’attentato dinamitardo all’allora conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti la sua abitazione nel comune di Pomezia, in provincia di Roma.

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