Nuove frontiere della ricerca biomedica pediatrica, all’AORN Santobono Pausilipon IRCCS tecnologia all’avanguardia per analizzare le cellule e sviluppare protocolli di cura innovativi

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L’AORN Santobono Pausilipon IRCCS compie un nuovo e significativo passo nel percorso di crescita della ricerca scientifica in ambito pediatrico, diventando il primo ospedale italiano a dotarsi di una piattaforma di ultima generazione per l’analisi multimodale a singola cellula (single-cell analysis), una tecnologia altamente innovativa che rappresenta una delle più avanzate frontiere della ricerca biomedica.

La nuova apparecchiatura, che è già in funzione, consentirà di studiare con un livello di dettaglio senza precedenti le caratteristiche biologiche delle singole cellule, grazie all’integrazione di tecniche avanzate di citometria ad alta dimensionalità e di imaging cellulare in tempo reale. Un approccio che permetterà ai ricercatori di comprendere più a fondo i meccanismi alla base di numerose patologie pediatriche oncologiche e non solo e di sviluppare strategie diagnostiche e terapeutiche sempre più mirate.

“L’acquisizione della nuova tecnologia, frutto di un lavoro di squadra che vede coinvolti l’area della ricerca, gli uffici amministrativi, il provveditorato e la Bioingegneria, rafforza il ruolo del Santobono Pausilipon come centro all’avanguardia nella ricerca pediatrica e rappresenta un investimento destinato ad accelerare gli studi nell’ambito dell’oncologia pediatrica, delle malattie immunologiche dell’età evolutiva e della ricerca traslazionale applicata alla biologia cellulare”, è il commento di Peppino Mirabelli, neodirettore della struttura complessa di Patologia Clinica dell’AORN Santobono Pausilipon IRCCS.

“Il riconoscimento dell’Azienda come IRCCS conferma la vocazione del Santobono Pausilipon a coniugare assistenza, ricerca e innovazione. La scelta di investire in infrastrutture scientifiche di ultima generazione testimonia la volontà di mettere a disposizione dei ricercatori strumenti sempre più avanzati, con l’obiettivo di trasformare rapidamente i risultati della ricerca in benefici concreti per i piccoli pazienti. Con questa acquisizione consolidiamo ulteriormente il nostro ruolo di punto di riferimento nazionale nella ricerca pediatrica, confermando l’impegno a portare l’innovazione scientifica sempre più vicino ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie”, è il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon IRCCS.

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