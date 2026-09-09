𝐁𝐨𝐧𝐚𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐂𝐞𝐫𝐪𝐮𝐚, 𝐝𝐚 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚: 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨

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QUALIANO – Dalle prime esperienze nei cantieri degli anni Trenta alla conquista di un posto di rilievo nell’imprenditoria italiana del dopoguerra. È la parabola di Bonaventura Cerqua, imprenditore qualianese capace di trasformare intuizione, esperienza e capacità di innovazione in un’attività destinata a lasciare il segno nel settore dell’edilizia.

A raccontarne per la prima volta la storia è una biografia scritta dal nipote, il dott. Bonaventura Cerqua, consigliere comunale di Qualiano, insieme al prof. Antonino Granata.

La storia di Cerqua attraversa alcune delle fasi più importanti della trasformazione dell’edilizia italiana. Partito dall’esperienza maturata direttamente nei cantieri, l’imprenditore seppe cogliere le esigenze di un settore in rapida evoluzione, traducendo l’osservazione quotidiana in soluzioni innovative.

Tra le tappe più significative della sua attività c’è il brevetto del travetto prefabbricato, ottenuto nel 1956, un’intuizione che rappresentò un importante passo nel percorso di innovazione intrapreso da Cerqua.

Il riconoscimento del suo lavoro arrivò anche a livello nazionale. Nel 1957 fu infatti insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, entrando così nel novero degli imprenditori italiani distintisi per capacità, impegno e innovazione.

Ma il libro non si ferma ai risultati professionali. Attraverso documenti e testimonianze, la biografia ricostruisce anche la dimensione privata e familiare di Cerqua e, soprattutto, il suo profondo legame con Qualiano.

La sua fabbrica di via Campana, nella zona del Ponte Surriento, rappresentò per anni un importante punto di riferimento economico e occupazionale per la comunità locale, offrendo lavoro a generazioni di qualianesi.

Particolarmente significativo è il patrimonio documentale raccolto nel volume: brevetti, testimonianze e documenti storici consentono di ripercorrere le diverse stagioni della vita dell’imprenditore e dell’attività industriale da lui costruita.

Ne emerge il ritratto non soltanto di un imprenditore, ma di un uomo che seppe guardare oltre i confini del proprio territorio, trasformando una realtà nata a Qualiano in una storia capace di raggiungere una dimensione nazionale.

La pubblicazione assume così anche il valore di una testimonianza di memoria collettiva, restituendo alla comunità qualianese la vicenda di uno dei suoi protagonisti e di una stagione importante della storia economica del territorio.

Alla presentazione interverranno l’onorevole Michele Schiano Di Visconti e il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre, alle ore 10, presso la Sala Consiliare del Comune di Qualiano.

Tutta la cittadinanza è invitata.













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