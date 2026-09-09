Marano, quattro nuovi agenti di Polizia locale: svolti oggi colloqui e valutazione dei titoli

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Si sono svolti oggi i colloqui e la valutazione dei titoli nell’ambito della procedura di mobilità avviata dal Comune di Marano per l’assunzione di quattro agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato.

Sono 16 i candidati ammessi alla procedura, ma soltanto cinque si sono presentati alle prove. La commissione di gara era composta dal comandante De Luca, dal sovraordinato Lella e dal segretario generale Greco.

La selezione prevedeva la valutazione attraverso colloquio, test e titoli. Al termine delle verifiche è stata predisposta la graduatoria provvisoria dalla quale dovranno essere individuati i quattro candidati destinati alla copertura dei posti disponibili.

L’iter, tuttavia, non si conclude con la formazione della graduatoria. I candidati individuati dovranno infatti ottenere il nulla osta dell’ente di provenienza, necessario per perfezionare il trasferimento al Comune di Marano attraverso la procedura di mobilità.

È questo ora uno dei passaggi attesi: bisognerà verificare la disponibilità delle amministrazioni presso le quali prestano servizio i candidati che risulteranno in posizione utile.

Qualora uno o più trasferimenti non dovessero andare a buon fine, il Comune potrà procedere secondo quanto previsto dalla procedura, ricorrendo eventualmente anche a graduatorie di altri enti utilizzabili per coprire i posti rimasti vacanti.













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