Napoli, morta la 24enne di Lecce investita sul lungomare

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Non ce l’ha fatta la 24enne originaria di Lecce investita venerdì scorso in via Antonio Dhorn, a Napoli. La giovane studentessa è morta questa mattina all’ospedale del Mare, dove era ricoverata da quattro giorni nel reparto di Rianimazione.

Le condizioni della ragazza erano apparse subito disperate. Trasportata d’urgenza in ospedale dopo essere stata travolta, aveva riportato un gravissimo trauma cranico. Per quattro giorni i medici hanno tentato di salvarle la vita, ma le conseguenze dell’impatto si sono rivelate troppo gravi.

A investirla era stata un’auto condotta da un ragazzo di 19 anni. Dopo l’incidente il giovane si era allontanato dal luogo dello schianto, per poi presentarsi successivamente alle autorità e costituirsi.

Questa mattina, nonostante le cure e gli sforzi dei sanitari, il cuore della giovane ha smesso di battere. La tragedia ha spezzato la vita di una studentessa di appena 24 anni, arrivata a Napoli da Lecce.













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